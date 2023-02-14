Российский полицейский организовал похищение и пытки укравшего деньги друга

В Уфе инспектор ГИБДД сдался после организации похищения и пыток укравшего деньги друга

В Уфе российский инспектор ГИБДД явился с повинной в региональное управление МВД из-за организации похищения и пыток друга. Об этом во вторник, 14 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Shot.

По данным издания, 26-летний потерпевший пришел к полицейскому в гости, а когда тот отвлекся, украл у него 125 тысяч рублей. Мужчина был азартным игроком и быстро проиграл похищенное в онлайн-казино. Старший лейтенант полиции вычислил вора и подговорил трех друзей похитить подозреваемого, чтобы заставить его вернуть украденное. Похитители подкараулили жертву у подъезда, затолкали в машину, отвезли в гараж и повергли пыткам, а после доставили к заказчику на квартиру, дав время на размышления.

Спустя сутки игроман смог дозвониться своему отцу, который помог ему выбраться из плена. Тогда полицейский решил сдаваться и отправился к руководству с повинной. Примечательно, что потерпевший на следующий день тоже пришел к следователям и признался в краже 125 тысяч рублей. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

7 июля сообщалось, что в Иркутске полицейский вместе с сыновьями похитил, а после пытал мать, чтобы она завещала ему квартиру.