Полицейский с сыновьями избил мать ради квартиры

Полицейский с сыновьями в Иркутске избил мать, чтобы она переписала на него квартиру

В Иркутске полицейский вместе с сыновьями похитил, а после пытал мать, чтобы она завещала ему квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Мужчинам удалось забрать пенсионерку Ларису Гулякину, когда она возвращалась из аптеки вместе с внуком Александром — ее сын Юрий и внуки схватили женщину и затащили в машину, Александр не смог повлиять на ситуацию. В этот момент невестка бабушки Наталья требовала отдать бумаги на квартиру, которую та переписала не на сына. Вскоре женщину отвезли домой, где били по голове и хватали за волосы, а позже привезли обратно.

Внук Гулякиной рассказал, что на теле пенсионерки появились ссадины и синяки. После произошедшего они написали заявление в полицию и обратились в прокуратуру. На данный момент правоохранительные органы не завели дело, но проводят проверку случившегося.

В декабре 2021 года в Санкт-Петербурге вынесли приговор двум мошенникам, похитившим россиянку ради квартиры. Злоумышленники с апреля по май 2020 года незаконно удерживали женщину, чтобы склонить ее к подписанию договора купли-продажи недвижимости. До этого они похитили потерпевшую.