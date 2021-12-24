Двое мошенников похитили россиянку ради квартиры

В Санкт-Петербурге вынесли приговор двум мошенникам, похитившим россиянку ради квартиры. Одного из преступников отправили в тюрьму на семь с половиной лет, другого — на шесть лет и шесть месяцев, сообщается на сайте городской прокуратуры.

Как выяснили следователи, злоумышленники — Николай Левицкий и Алексей Александров — в период с апреля по май 2020 года незаконно удерживали женщину, чтобы склонить ее к подписанию договора купли-продажи недвижимости. До этого они похитили потерпевшую.

Мужчин признали виновными по статьям о покушении на мошенничество и похищении человека. Отбывать наказание они будут в колониях строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

В ноябре стало известно, что злоумышленники по поддельным документам продали московскую квартиру известной российской актрисы Аллы Клюки. Мошенники провернули хитрую схему в период пандемии, когда артистка вместе с семьей уехала работать над новым фильмом в Нью-Йорк.