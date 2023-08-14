Адвокат Шурховецкий: за съемку работы ПВО могут привлечь по статье о госизмене

Власти Крыма подготовят предложения по ужесточению на федеральном уровне ответственности за публикацию фотографий и видео с расположением и работой военных объектов и оборонных систем России — об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.

По мнению Аксенова, привлекать к ответственности необходимо всех, кто выкладывает в сеть изображения, на которых видны расположение и работа военных и стратегических объектов, систем противовоздушной обороны (ПВО) и других оборонных систем. Глава Крыма также отметил, что недопустима и публикация результатов украинских террористических атак.

Считаю, что те, кто это делает [публикует снимки — прим. «Ленты.ру»], являются вольными или невольными пособниками врага, вне зависимости от мотивов — будь то желание «хайпануть», глупость или злой умысел.

Глава Крыма Сергей Аксенов

Подробности о том, почему власти и эксперты призывают не снимать работу систем ПВО, а также какая ответственность может наступить за съемку и публикацию таких материалов, выясняла «Лента.ру».

Кадры для ВСУ

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов, снимки военной техники и, тем более, панорамы с ней позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) за считанные минуты определить ее местоположение. Для этого даже не нужны специальные программы — достаточно возможностей Google и его карт.

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вычисленные координаты позволяют противнику незамедлительно наносить удары высокоточным оружием и поражать цели. При этом выдать секретную информацию могут даже весьма неочевидные для обывателя детали — например, номер части на технике или антенна, размеры которой подскажут, на каких частотах работает станция.

Это позволит противнику создать помехи и нарушить работу комплекса. Сделать это с новой техникой, конечно, сложнее, но в любом случае противник будет знать, какой квадрат закрывает ПВО, и сможет выстроить маршрут беспилотника таким образом, что он не будет сбит и долетит до места назначения — к примеру, до Москвы. Военный эксперт Юрий Кнутов

Специалист отмечает: уничтожение систем ПВО сильно бьет по экономике страны — счет идет на десятки миллионов рублей. А новые комплексы изготавливаются долго и требуют усилий десятков предприятий.

Затерянные в полях

По словам Юрия Кнутова, до 2022 года местоположение систем ПВО по большей части было стационарным, а территория вокруг них — надежно огорожена. Однако в последний год комплексы довольно часто перемещаются и на полевых позициях уже не имеют прежнего уровня защиты, что порой приводит к курьезным ситуациям.

Так, 9 августа в одну из зон работы систем ПВО случайно зашел москвич Александр (имя изменено), который искал бывшую возлюбленную. Та написала подруге, что после расставания с молодым человеком потеряла смысл жизни, отключила телефон и ушла в лес.

Подруга сообщила о произошедшем Александру — и вместе они отправились искать пропавшую.

В какой-то момент на их пути попался забор — но это ничуть не смутило молодых людей: они перелезли через него и оказались на охраняемой военной территории. После этого их задержали и передали полиции для выяснения обстоятельств. Такая процедура, объясняет Юрий Кнутов, будет ждать всех, кто попадет в зону размещения ПВО.

Нельзя допустить, чтобы комплексу ПВО был нанесен ущерб, например, из-за подкинутого радиомаячка, который потом зафиксирует спутник. Поэтому, если человек без злого умысла попал на охраняемую территорию, ему нужно постараться как можно быстрее ее покинуть. Нельзя фотографировать объекты и, тем более, звонить с этого места. Военный эксперт Юрий Кнутов

В поисках критериев

Российские политики за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не раз призывали россиян воздержаться от публикаций фото систем ПВО и военной техники в сети. Поэтому предложение Сергея Аксенова об ужесточении наказания за такие снимки нашло одобрение на разных уровнях — но с определенными оговорками.

Нужны четкие критерии, чтобы, с одной стороны, не нанести ущерб информационной составляющей. А с другой — чтобы новая законодательная норма не превратилась в инструмент по борьбе с неугодными. Например, с блогерами. Военкор Александр Коц

Поддержали инициативу Сергея Аксенова и в Госдуме. В разговоре с «Лентой.ру» зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что наказание за публикацию фото работы ПВО усложнит действия ВСУ.

Во многом беспилотники, помимо нанесения урона, еще носят характер разведывательный. Они необходимы для выявления наших средств ПВО. Поэтому, я думаю, ужесточение ответственности за публикации необходимы. Подобного рода меры должны быть закреплены в законодательстве, здесь нужно продумать степень ответственности, это другой вопрос. Депутат Госдумы Юрий Швыткин

Между тем не исключено, что поводом для заявления Аксенова стали события минувших выходных. В субботу, 12 августа, советник главы Крыма Олег Крючков обратился к жителям и гостям полуострова с просьбой не снимать работу ПВО. Он также отметил, что публикации в сети помогают ВСУ корректировать удары.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Но уже на следующий день, 13 августа, сотрудники правоохранительных органов Крыма задержали мужчину: тот записал и отправил украинскому блогеру Анатолию Шарию видео с кадрами работы местной системы ПВО. А Шарий опубликовал эту запись на своих страницах в соцсетях.

От штрафа до госизмены

На данный момент в России на федеральном уровне не существует наказания за публикацию фотографий и видео с расположением и работой оборонных систем страны — об этом «Ленте.ру» рассказал адвокат московской коллегии адвокатов «Бородин и партнеры» Владислав Шурховецкий. Поэтому в случае с инициативой властей Крыма речь идет не об ужесточении, а о введении ответственности за такие действия.

В настоящее время проблемы из-за съемки работы систем ПВО и соответствующих публикаций могут возникнуть в регионах, где президентским указом введен средний уровень реагирования — это Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. Адвокат Владислав Шурховецкий

По словам Шурховецкого, средний уровень реагирования предоставляет местным властям большое количество полномочий — среди прочего, они могут вводить запрет на съемку систем ПВО. Такое нарушение будет квалифицироваться по статье 19.4 («Неповиновение законному распоряжению должностного лица (…)») КоАП РФ.

Впрочем, вне зависимости от места, где велась съемка, снимавшего могут заподозрить в сотрудничестве с иностранными спецслужбами. В этом случае речь может идти уже о возбуждении уголовного дела по статье 275 («Госизмена») УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Что касается ситуации, когда человек оказался в зоне работы ПВО, то ему, в теории, может грозить ответственность по статье 20.17 («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта») КоАП РФ, а при повторном нарушении — по статье 215.4 («Незаконное проникновение на охраняемый объект») УК РФ. Адвокат Владислав Шурховецкий

Однако в этом случае следствию придется доказать, что территория, где находилась система ПВО, была режимной и огороженной, а нарушитель видел предупреждающие надписи, но все равно умышленно совершил проникновение.

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Стоит отметить, что на Украине к публикациям в сети с работой систем ПВО подходят куда более радикально. В конце июня Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о привлечении к уголовной ответственности более 200 человек за распространение информации о работе сил обороны.

Задержанных обвинили по статье о несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении украинских войск. Большая часть этих уголовных дел уже поступила в суд: фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

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