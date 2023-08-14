В Стокгольме снова сожгли Коран

В Стокгольме прошла очередная акция сожжения Корана, разрешенная полицией

Разрешенная столичной полицией акция сожжения Корана в очередной раз прошла неподалеку от здания парламента в Стокгольме. Ее организаторами снова стали выходцы из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды. Об этом заявил корреспондент ТАСС с места событий.

На площади собрались около 60 человек, 20 из них — журналисты. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, наступали на нее, затем подожгли страницы.

При этом там же стояли мусульмане, которые протестовали против акции. Один из них крикнул: «Жечь книги — это не демократия!»

В прошлый раз подобная акция прошла в том же городе 28 июня. Тогда тот же Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля организаторы — Момика и Наджем — пинали священную книгу, но не сожгли ее, а 31 июля у здания парламента вновь подожгли ее страницы.