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16:01, 14 августа 2023Мир

В Стокгольме снова сожгли Коран

В Стокгольме прошла очередная акция сожжения Корана, разрешенная полицией

Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters

Разрешенная столичной полицией акция сожжения Корана в очередной раз прошла неподалеку от здания парламента в Стокгольме. Ее организаторами снова стали выходцы из Ирака Салван Момика и Салван Наджем, в отношении которых уже возбуждено уголовное дело по факту разжигания вражды. Об этом заявил корреспондент ТАСС с места событий.

На площади собрались около 60 человек, 20 из них — журналисты. Момика и Наджем пинали экземпляр священной книги, наступали на нее, затем подожгли страницы.

При этом там же стояли мусульмане, которые протестовали против акции. Один из них крикнул: «Жечь книги — это не демократия!»

В прошлый раз подобная акция прошла в том же городе 28 июня. Тогда тот же Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На аналогичной манифестации у посольства Ирака в Стокгольме 20 июля организаторы — Момика и Наджем — пинали священную книгу, но не сожгли ее, а 31 июля у здания парламента вновь подожгли ее страницы.

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    Виктория Кондратьева
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