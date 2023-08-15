Шуточный кадр о продаже хлеба в кредит выдали за реальное фото из магазина

В сети выдали шуточный кадр о продаже хлеба в кредит за реальное фото из магазина. В действительности это изображение в рамках посвященного инфляции проекта в 2019 году представил российский художник Лев Переулков.

Снимок с якобы продающимся в кредит хлебом был опубликован 12 августа в Telegram-канале «Маріуполь.Спротив». На кадре изображен батон хлеба на магазинной полке. На ценнике указано, что продукт стоит 143 рубля. При этом рядом можно заметить и другой ценник, предлагающий взять хлеб в кредит на 12 месяцев.

В публикации отсутствовали какие-либо доказательства того, что фото действительно сделано в реальном магазине и не является постановочным. Более того, администратор канала в комментариях к посту позднее сам признал, что снимок представляет собой мем.

Кадр с батоном хлеба, продающимся в кредит, является частью проекта российского художника Льва Переулкова, в котором он поиронизировал над инфляцией и показал выдуманные цены на продукты. Проект был представлен в 2019 году. В его рамках Переулков также показал яйца, продающиеся поштучно за 44 рублей, килограмм сахара стоимостью 282 рубля, и не только.

Изображение батона хлеба из проекта Переулкова в последующие годы широко распространилось по Рунету. В некоторых публикациях с этим кадром утверждалось, что снимок был сделан в одном из российских супермаркетов, где хлеб якобы и в самом деле продается в кредит (1, 2). Кроме того, изображение использовалось в мемах. В 2022 году некоторые украинские Telegram-каналы также опубликовали этот кадр, утверждая, что в России хлеб можно купить в кредит.

Утверждения о якобы продающемся в кредит хлебе не распространились в российских СМИ. Вместе с тем некоторые медиа опубликовали разоблачение этого фейка (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»