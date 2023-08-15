В Чехии предупредили о возможном осеннем наступлении России

Экс-глава Генштаба Чехии Шедивы: осенью Россия может начать наступление

Россия может начать наступление осенью, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) до конца сентября не продемонстрируют успехи. Об этом предупредил экс-глава Генштаба Чехии Иржи Шедивы, пишет издание Czdefence.

По его словам, если ВСУ не смогут проломить оборону российских войск до конца сентября, то армия России сможет начать наступление. Это позволит закрепиться на новом плацдарме для подготовки решительного наступления в 2024 году.

«Если Запад не оставит Украину, состоится решающий бой, который должен был состояться этим летом, но не случился из-за ряда ошибок со стороны Украины и Запада. Говоря конкретнее, решающее столкновение произошло, но не осуществило украинские цели», — цитирует издание Шедиву.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отбросил необходимость мирных переговоров для страны, заявив, что ей нужны только системы противоракетной и противовоздушной обороны.