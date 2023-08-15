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15:12, 15 августа 2023Мир

В Китае порадовались интенсивному диалогу с Россией в военной сфере

Министр обороны КНР Ли: мы рады интенсивному диалогу с Россией в военной сфере
Ли Шанфу

Ли Шанфу. Фото: Britta Pedersen / DPA / Globallookpress.com

Китай позитивно оценивает интенсивный диалог с Россией в военной сфере и рад этому. Об этом рассказал министр обороны КНР Ли Шанфу, пишет ТАСС.

По словам министра, он уже три раза встречался с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу. «Такого интенсивного общения у меня еще не было с другими главами оборонных ведомств», — отметил Ли.

Министр обороны КНР сказал, что поднимет вопросы сотрудничества в военной сфере на встрече с Шойгу. Также он порадовался, что его российский коллега посетил китайский стенд на форуме «Армия-2023».

Ранее Ли Шанфу разъяснил отношения с Россией в военной сфере. По его словам, китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и пример ненаправленности против третьих стран.

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    Александр Слабиев
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