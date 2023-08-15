Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:02, 15 августа 2023Экономика

В России стало дорожать обучение в медицинских вузах

«Ъ»: российские медицинские вузы стали поднимать цены на платное обучение

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Российские медицинские вузы стали поднимать цены на платное обучение. Причиной подорожания в учебных заведения называют инфляцию и экономическую ситуацию из-за пандемии и проведения спецоперации, сообщает «Коммерсантъ».

Сильнее всего выросла стоимость обучения на первом курсе по специальности «Лечебное дело» в столичном МГМУ им. И. М. Сеченова, их изменили с 415 до 650 тысяч рублей (общая стоимость за шесть курсов выросла с 2,82 до 4,48 миллиона рублей). Год на специальности «Стоматология» подорожал с 450 до 700 тысяч рублей ( вырос с 2,49 до 3,91 миллиона рублей за шесть лет обучения).

Расценки на обучении по специальности «Стоматология» у Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) выросли на 12 процентов, с 308 до 355,4 тысячи рублей. Учиться «Лечебному делу» в СПбГУ стало на 13 процентов дороже, цены изменились с 269 до 310,1 тысячи рублей. В различных региональных вузах тарифы подняли от 5 до 20 процентов.

Материалы по теме:
Великая китайская безработица. Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
Великая китайская безработица.Миллионы жителей Китая получили прекрасное образование. Почему их знания никому не нужны?
12 августа 2023
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе. Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
Безалкогольное пиво, острые соусы и розовый кофе.Почему весь мир подстраивается под вкусы зумеров?
24 июля 2023

Подорожание обучения связано с экономической ситуацией, из-за пандемии и проведения спецоперации, объяснил председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов. По его словам, затраты вузов выросли «на немалый процент». Нехватку кадров в медицине вузы стараются закрывать, выделяя бюджетные места под целевой набор, который абитуриенты стараются избегать, добавил член санкт-петербургского отделения профсоюза медработников «Действие» Иван Давыдов.

«Сейчас для поступающих есть выбор только между целевым направлением и платным местом. Поэтому и без того высокий спрос на платную учебу вырос дополнительно. Это позволяет вузам поднимать цену», — заявил он.

В 2023/24 учебном году обучение в ведущих российских университетах из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX подорожало в среднем на 12 процентов. Больше всего выросла цена высшего образования в МИФИ — на 18-22 процента. Так, обучение на программах «информационные системы и технологии» и «программная инженерия» подорожало с 286 до 340 тысяч рублей в год. В РАНХиГС цена выросла до 12 процентов: например, за обучение на отделениях «Экономика и управление бизнесом» и «Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность» придется заплатить 460 вместо 410 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Вячеслав Агапов
    Обсудить
    Последние новости

    От мощного взрыва на заправке в Дагестане погибло более 30 человек. Что стало причиной трагедии?

    Ряду регионов России предрекли рекордную жару

    Метеоролог предрек похолодание в ряде регионов России

    В Днепре из-за удара загорелось предприятие

    Звезда КВН рассказала о «жестком стрессе» в телеигре

    Стало известно о попадании по предприятию в Луцке

    Под облаками Сатурна обнаружили долговечные мегаураганы

    ЦБ отказался помогать банкам из-за нового курса рубля

    Китаю предрекли роль крупнейшего мирового поставщика автомобилей

    Россиянка съездила на пляж в Татарстане и описала отдых фразой «как-то противно»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости