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20:18, 15 августа 2023Из жизни

Весившая 148 килограммов женщина похудела вдвое благодаря одной диете

Жительница Австралии стала придерживаться диеты 1:1 и похудела на 72 килограмма

Фото: Unsplash

Жительница австралийского штата Виктория похудела вдвое благодаря диете 1:1 и изменила свою жизнь. Об этом сообщает 7 News.

Ольга Бабатзани долгое время стыдилась лишнего веса. Она избегала магазинов одежды, а также считала, что не может найти любовь из-за больших объемов тела. Весившая 148 килограммов женщина старалась похудеть и садилась на диеты, однако быстро возвращалась к старым привычкам и начинала питаться вредной едой. «С годами мой вес увеличивался. Однажды я взглянула на свое отражение в зеркале и не узнала человека, смотрящего на меня», — вспоминает она.

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Чтобы избавиться от лишнего веса, Бабатзани начала регулярно ходить пешком, а также придерживаться диеты 1:1. Женщина начала чередовать дни воздержания от калорийной и вредной пищи с днями, в которые можно есть все, что захочется. Бабатзани ограничила потребление калорий до 800 в сутки. Помимо этого, она отказалась от фастфуда и начала изучать тонкости здорового питания.

По словам женщины, поначалу ей было трудно справиться с искушениями. «Но со временем стало легче, так как я видела результаты не только на весах, но и в своей внешности», — говорит она. Вместо того чтобы отказываться от завтрака и перекусывать шоколадом, как раньше, утром Бабатзани ела хлопья из цельнозерновой пшеницы и фрукты. В течение дня она могла съесть ролл с тунцом и салатом на гарнир. Помимо этого, она пила не менее двух литров воды в день.

К 40 годам ей удалось сбросить в общей сложности 72 килограмма. По словам Бабатзани, благодаря похудению она улучшила как физическое, так и ментальное здоровье, обрела уверенность в себе и больше не стесняется своего тела.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за неправильного питания и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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    Алиса Удовик
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