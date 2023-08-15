Умер известный как клоун Андрюша артист цирка Николаев

На 86-м году жизни умер артист цирка Николаев, известный как клоун Андрюша

На 86-м году жизни умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Единственный в СССР обладатель награды «Золотая маска Грока» был госпитализирован несколько дней назад с острой стадией механической желтухи. Николаеву требовалось хирургическое вмешательство, чтобы исключить риск отказа печени, однако он отказывался от операции. При поступлении у артиста был также обнаружен коронавирус.

По предварительным данным, причинами смерти Николаева стали перитонит и некроз желчного пузыря. За три дня нахождения в больнице состояние артиста ухудшилось, его внутренние органы перестали функционировать.

«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаева в связи с его уходом. Клоун Андрюша... навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей», — сообщается в Российской государственной цирковой компании.

Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. В возрасте 20 лет окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦИ), а в 1973 году режиссерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС), где позже начал преподавательскую деятельность и являлся наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других артистов.

Помимо этого, клоун Андрюша занимался постановкой и режиссурой номеров комического цирка, а также выступал на цирковой арене сам. При жизни Николаев получил звание народного артиста РСФСР, а также стал единственным в СССР обладателем высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока».