Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:07, 15 августа 2023Культура

Умер известный как клоун Андрюша артист цирка Николаев

На 86-м году жизни умер артист цирка Николаев, известный как клоун Андрюша

Фото: Croes, Rob C. / Wikimedia Commons

На 86-м году жизни умер артист цирка Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Единственный в СССР обладатель награды «Золотая маска Грока» был госпитализирован несколько дней назад с острой стадией механической желтухи. Николаеву требовалось хирургическое вмешательство, чтобы исключить риск отказа печени, однако он отказывался от операции. При поступлении у артиста был также обнаружен коронавирус.

По предварительным данным, причинами смерти Николаева стали перитонит и некроз желчного пузыря. За три дня нахождения в больнице состояние артиста ухудшилось, его внутренние органы перестали функционировать.

«Руководство, профсоюзный комитет и весь коллектив Росгосцирка выражают глубокие соболезнования родным и близким Андрея Николаева в связи с его уходом. Клоун Андрюша... навсегда останется в памяти и в сердцах его поклонников, близких и друзей», — сообщается в Российской государственной цирковой компании.

Андрей Николаев родился 27 марта 1938 года. В возрасте 20 лет окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства (ГУЦИ), а в 1973 году режиссерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС), где позже начал преподавательскую деятельность и являлся наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других артистов.

Помимо этого, клоун Андрюша занимался постановкой и режиссурой номеров комического цирка, а также выступал на цирковой арене сам. При жизни Николаев получил звание народного артиста РСФСР, а также стал единственным в СССР обладателем высшей мировой клоунской награды «Золотая маска Грока».

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Астахова
    Комментарии отключены
    Последние новости

    Банк России резко поднял ключевую ставку. Как она повлияет на курс рубля?

    Названа минимальная стоимость путевки на Бали осенью

    Студентка инсценировала собственное похищение ради денег от родителей

    Россиянкам назвали визуально старящие наряды

    Расследованием дела о взрыве в Махачкале займется центральный аппарат СКР

    Лавров обвинил Запад в провоцировании конфликта между ядерными государствами

    «Ахмат» уволил главного тренера

    Москвичи раскрыли свои расходы на сбор ребенка в школу

    Запущено в производство уничтожающее коронавирус молоко

    Известный актер Устинов рассказал о полученных в зоне СВО ранениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости