Власти Петербурга опровергли застройку территории института Вавилова

14 августа на сайте издания «Коммерсантъ» появилось сообщение, в котором говорится, что комиссия по подготовке изменений в генеральный план Санкт–Петербурга одобрила перевод участков на Биржевой линии, дом 8-10, литера А и дом 12, литера М, где сейчас расположен комплекс зданий ФГУП «Государственный оптический институт им. С. И. Вавилова», в зону среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки. Однако эта информация не подтвердилась

Публикацию издания опроверг Комитет по градостроительству и архитектуре администрации Санкт-Петербурга. В сообщении на сайте комитета подчеркивается, что городу очень важна научная деятельность.

«Учитывая значимость развития научной деятельности для нашего города, комиссия не поддержала предложение о переводе двух указанных участков в жилую зону, а приняла решение сохранить общественно-деловую зону — Д. В планы города не входит возможность застройки данной территории жильем», — говорится в сообщении.

Публикация «Коммерсанта» получила широких охват среди местных изданий.

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