Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:42, 15 августа 2023Бывший СССР

В офисе Зеленского захотели обсудить ядерный арсенал России в случае переговоров

Подоляк: Киев хочет обсудить ядерный арсенал России на переговорах с Москвой

Фото: Reuters

В случае проведения мирных переговоров с Москвой Киев хочет обсудить ядерный арсенал России и создание на ее территории демилитаризованных зон. Об это заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Point.

«Нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям, обсудить будущее российского ядерного арсенала и разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ», — сказал Подоляк.

Кроме того, он подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться только в случае ухода Российской армии и получения Украиной территории в границах 1991 года.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина ЗапольскаяТкачев Егор
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по российскому региону ракетой комплекса «Точка-У»

    Жителей Севастополя предупредили о громких звуках

    Самая сексуальная в мире волейболистка показала фигуру в бикини

    Reddit оштрафовали на два миллиона рублей

    Россия начала серийный выпуск «Блокпоста» для СВО

    В офисе Зеленского захотели обсудить ядерный арсенал России в случае переговоров

    В Госдуме оценили последствия повышения ключевой ставки ЦБ

    Туристы из одного региона России впервые отправились в Китай без виз

    Назван способ получить доступ к программному обеспечению Mercedes

    Россиянам назвали районы Москвы с дешевыми квартирами для аренды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости