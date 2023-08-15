В офисе Зеленского захотели обсудить ядерный арсенал России в случае переговоров

Подоляк: Киев хочет обсудить ядерный арсенал России на переговорах с Москвой

В случае проведения мирных переговоров с Москвой Киев хочет обсудить ядерный арсенал России и создание на ее территории демилитаризованных зон. Об это заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию Point.

«Нам предстоит подписать перемирие, подсчитать репарации, провести суд по военным преступлениям, обсудить будущее российского ядерного арсенала и разграничить демилитаризованные зоны на территории РФ», — сказал Подоляк.

Кроме того, он подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом могут начаться только в случае ухода Российской армии и получения Украиной территории в границах 1991 года.