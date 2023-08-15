Называвших проституток «бутылками шампанского» российских сутенеров осудили

В Краснодаре осудили сутенеров, называвших проституток «бутылками шампанского»

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор четырем местным жителям, которые втягивали девушек в занятие проституцией. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевых судов.

Следствие и суд установили, что нелегальный бизнес Александр Облогин, Александр Абрашов, Василий Киселев и Арсен Лазарян организовали в августе 2016 года. На протяжении четырех лет они набирали девушек через объявления о работе с высоким доходами и возили их в бани, сауны и гостиницы, где те оказывали за деньги интимные услуги. Для маскировки фигуранты называли проституток «бутылками шампанского».

Ленинский районный суд Краснодара признал Абрашова, Киселева и Лазаряна виновными по пункту «б» части 2 статьи 241 («Организация занятия проституцией с применением насилия, угрозой его применения») УК РФ и назначил наказание от трех лет и восьми месяцев общего режима до четырех лет и шести месяцев колонии строгого режима.

Облогину также вменили статью 240 («Вовлечение в занятие проституцией организованной группой») УК РФ. Его осудили на шесть лет колонии общего режима.

Мужчины признали вину частично, заявив, что не применяли к девушкам насилия. Однако оснований для смягчения приговора после его обжалования судебная коллегия не нашла.