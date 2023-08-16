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09:43, 16 августа 2023Силовые структуры

Пограничники ФСБ вступили в бой с украинскими диверсантами в Брянской области

ФСБ в ходе боя предотвратила проникновение украинской ДРГ в Брянскую область

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Пограничники ФСБ вступили в бой с украинскими диверсантами, пытавшимися проникнуть на территорию Брянской области. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, днем 15 августа российские пограничники, объезжая на БТР участок госграницы, заметили в районе 1,3 километра от Украины между селами Курковичи и Ломаковка группу неизвестных с рюкзаками. Они открыли по пограничникам стрельбу из автоматов, ответным огнем их удалось выдавить с территории России.

В результате боя попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) была предотвращена. После перестрелки со стороны Украины начался минометный обстрел российской территории — было выпущено восемь снарядов, контузию получил ветеринар брянской молочной фермы.

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    Любовь Ширижик
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