Бывшего российского дознавателя осудили на два года за взятку от подозреваемого

В Новороссийске осудили на два года экс-полицейского за взятку от подозреваемого

В Новороссийске суд приговорил к одному году и семи месяцам лишения свободы 43-летнего бывшего старшего дознавателя направления дознания Линейного отдела полиции на станции Новороссийск Новороссийского ЛО МВД России на транспорте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, осужденного лишили права два года занимать должности на государственной службе, связанные с выполнением властных полномочий, а также организационно-распорядительных функций.

По данным ведомства, у фигуранта находилось дело в отношении гражданина, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Экс-полицейский решил обмануть россиянина и предложил ему за 50 тысяч рублей походатайствовать перед судом об избрании меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Тот согласился, но рассказал обо всем силовикам. Тогда 4 августа 2022 года сотрудники краевого управления ФСБ задержали дознавателя.