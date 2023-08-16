МВД захотело получить доступ к электронным устройствам россиян без санкции суда

МВД просит доступ к электронным устройствам граждан без санкции суда

МВД России предлагает внести поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», предусматривающие доступ силовиков к электронным устройствам граждан и данным, передаваемым через интернет, без санкции суда. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Из его содержимого следует, что ведомство хочет в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени, не дожидаясь решения суда. Необходимость принятия поправок в МВД объясняют увеличением числа киберпреступлений, но расследование 71 процента уголовных дел по ним полицейские вынуждены приостановить из-за того, что им не удалось определить преступника, отмечает РБК. Это происходит потому, что электронная информация на удаленном сервере может быть повреждена, искажена или уничтожена злоумышленниками дистанционно, вследствие чего правоохранители теряют доказательную базу, что затрудняет установление преступников.

С принятием поправок полицейские смогут оперативно получить удаленный доступ к данным дата-центров, облачных хранилищ, операторов связи и устройств граждан. Однако эксперты указывают и на обратную сторону -— изменения могут привести к злоупотреблениям, отмечает «Коммерсантъ».

Сейчас доступ к электронным данным защищается статьей Конституции о тайне переписки.