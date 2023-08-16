Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:11, 16 августа 2023Силовые структуры

МВД захотело получить доступ к электронным устройствам россиян без санкции суда

МВД просит доступ к электронным устройствам граждан без санкции суда

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

МВД России предлагает внести поправки в закон «Об оперативно-розыскной деятельности», предусматривающие доступ силовиков к электронным устройствам граждан и данным, передаваемым через интернет, без санкции суда. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Из его содержимого следует, что ведомство хочет в рамках оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ) получать доступ к широкому перечню информации в режиме реального времени, не дожидаясь решения суда. Необходимость принятия поправок в МВД объясняют увеличением числа киберпреступлений, но расследование 71 процента уголовных дел по ним полицейские вынуждены приостановить из-за того, что им не удалось определить преступника, отмечает РБК. Это происходит потому, что электронная информация на удаленном сервере может быть повреждена, искажена или уничтожена злоумышленниками дистанционно, вследствие чего правоохранители теряют доказательную базу, что затрудняет установление преступников.

С принятием поправок полицейские смогут оперативно получить удаленный доступ к данным дата-центров, облачных хранилищ, операторов связи и устройств граждан. Однако эксперты указывают и на обратную сторону -— изменения могут привести к злоупотреблениям, отмечает «Коммерсантъ».

Сейчас доступ к электронным данным защищается статьей Конституции о тайне переписки.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В Африку направят украинский отряд для диверсий. Как борьба с Россией вышла на новый уровень и при чем здесь MI6?

    Гол Месси помог «Интер Майами» разгромить соперника и выйти в финал Кубка лиг

    Врачи раскрыли неожиданную пользу слез

    Туристка залезла в знаменитый фонтан в Риме, попала на видео и угодила в полицию

    «Ростех» направит роботов-саперов «Шмель» в новые регионы России

    В Москве умер муж российской чемпионки мира по боксу

    В Одесской области заявили о поврежденных складах и зернохранилищах

    В США спрогнозировали антирекорд по случаям массовой стрельбы

    Власти сообщили о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

    Украина обстреляла жилые дома в приграничном российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости