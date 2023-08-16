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13:08, 16 августа 2023Путешествия

Пляжи популярного курорта Египта закрыли из-за замеченной у берега акулы

На курорте Дахаб в Египте закрыли пляжи из-за замеченной у побережья акулы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Пляжи популярного у туристов египетского курорта Дахаб закрыли из-за замеченной у побережья акулы. Об этом пишет Al-Masry al-Youm со ссылкой на представителя Министерства окружающей среды страны.

Местные пляжи закрыты не только для купания, но также для дайвинга и рыбалки. По данным издания, ни о каких несчастных случаях, связанных с хищным животным, не сообщалось. Срок действия ограничений будет зависеть от оценки ситуации в этом районе.

Ранее в июле сообщалось, что акула, проплывающая рядом с популярным французским пляжем, заставила испуганных туристов с криками выбегать из воды. Хищник был замечен в воде близко к пляжу Ле-Баркарес на юге страны.

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    Фариза Бацазова
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