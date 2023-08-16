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11:28, 16 августа 2023Силовые структуры

ФСБ сообщила о приговоре украинцу за хакерские атаки на российские сайты

В Ростове-на-Дону суд дал 2 года украинцу за хакерские атаки на российские сайты

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы гражданина Украины Романа Носачева, признав его виновным в хакерских атаках на российские ресурсы. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении ФСБ.

Осужденный совершил преступления, предусмотренные статьей 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России»). Он будет отбывать срок в колонии-поселения. Также суд его оштрафовал на 600 тысяч рублей.

По данным ФСБ, Носачев, проживая в Харцызске Донецкой народной республики, осуществлял компьютерные атаки на российские сайты и распространял инструкцию по проведению DDoS-атак с использованием вредоносного программного обеспечения.

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    Любовь Ширижик
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