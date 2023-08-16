В Йошкар-Оле задержали контрабандную партию боевой экипировки военных

В Йошкар-Оле задержали россиянина за контрабанду вооружения в Китай

В Йошкар-Оле задержали контрабандную партию боевой экипировки военнослужащих. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 45-летний россиянин отправлял в посылках в Китай нагрудник защитный 6Б46 и две гарнитуры с активной системой защиты слуха ГСШ-01 6М2. Однако на таможне посылку не выпустили, так как отправитель указал, что содержимое — гражданского назначения.

Тогда силовики задержали отправителя. Он рассказал, что уже отправлял ранее три подобные посылки в КНР. Личность получателя еще не установлена. Россиянину грозит до десяти лет колонии за контрабанду вооружения.

