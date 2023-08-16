Звезда Comedy Woman высказалась об эмиграции

Актриса Медведева об эмиграции: мне нравится здесь вас веселить на русском языке

Известная российская актриса, звезда КВН и Comedy Woman Наталия Медведева ответила на вопрос о том, почему она не уехала из России. Об эмиграции артистка высказалась, общаясь со зрителями в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Медведева объяснила нежелание эмигрировать словами «мне нравится здесь вас веселить на русском языке». «Где я должна вас веселить? Или вы хотите, чтобы я уехала? Тогда уезжайте с моего эфира и ждите его где-нибудь в Германии», — пошутила она.

Говоря о покинувших страну знаменитостях, юмористка также отметила, что, по ее мнению, большинство известных артистов остались в России.

Ранее российская телеведущая Анфиса Чехова призналась в желании жить за границей. Она подчеркнула, что всегда мечтала жить за рубежом, поскольку ей интересно бывать в разных местах и познавать мир.

Перед этим перспективу переезда в другую страну оценила телеведущая Юлия Меньшова. Она сообщила, что не рассматривает вариант проживания за границей.