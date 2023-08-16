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08:00, 16 августа 2023Интернет и СМИ

Привыкший спать голым парень вышел ночью из дома и попал в неловкое положение

Фото: Cookie Studio / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником thepenguinpocalypse поделилась историей о том, как попыталась незаметно уйти из квартиры возлюбленного, из-за чего он оказался в крайне неловком положении. Девушка винила себя в случившемся и заявила, что поняла бы желание бойфренда расстаться с ней.

История, по словам пользовательницы, произошла три года назад. Тогда они вместе с парнем, будучи не очень трезвыми, пришли к нему домой после отдыха в баре. Ее возлюбленный уснул, а сама девушка бодрствовала и в итоге приняла решение незаметно покинуть его квартиру и вернуться к себе.

Пользовательница добавила, что бойфренд привык ложиться спать голым. На следующее утро девушка узнала, что ночью парень услышал, что она вышла из квартиры и устремился за ней, однако при этом забыл надеть трусы. «Как только он вышел на улицу, дверь за ним захлопнулась. Итак, он стоял перед своей квартирой голый в три часа ночи и не мог вернуться. Телефона, конечно, у него с собой не было», — рассказала пользовательница.

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Утром соседи помогли герою истории вернуться в его квартиру, за что пара поблагодарила их позднее. «Я бы поняла его, если бы он порвал со мной тогда. Но вот прошло три года, и эту историю мы рассказываем чаще всего», — добавила она.

В комментариях пользователи высказались о произошедшем. «Он был очень пьян и не заметил, что вышел голым. В чем здесь твоя вина?», «Каким бы сонным я не был, никогда не выйду на улицу голым», «Это его проблема, ты же не запирала его дверь», — поддержали девушку пользователи.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как случайно узнал неприятную правду о своей жене. Ему попалась переписка, в которой супруга обменивалась откровенными сообщениями с бывшим коллегой. Автор поста заявил, что вынужден был установить контроль над активностью возлюбленной в социальных сетях.

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    Мария Большакова
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