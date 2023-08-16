69-я параллель
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19:14, 16 августа 202369-я параллель

В России изготовят ножи для бойцов СВО из выплавленного старинным методом железа

В Якутии изготовят ножи для бойцов СВО из выплавленного старинным методом железа

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Республике Саха (Якутия) изготовят ножи из выплавленного старинным методом железа для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

«Из выплавленного по старинным методам якутских кузнецов железа из руды с местности Сата Хайата изготовят ножи для наших бойцов, участников специальной военной операции», — заявил он.

Николаев принял участие в плавке металла вместе с кузнецами Нюрбинского улуса на молодежном фестивале «Түмэр түгэн». В пресс-службе главы и правительства Якутии уточнили, что ремесленники получили более десяти килограммов кричного железа.

Ранее власти Якутии объявили, что займутся поддержкой древнего эпического искусства олонхо, включенного в список «нематериального наследия человечества» ЮНЕСКО. Согласно указу главы региона, государство поможет олонхосутам, запевалам осуохая и кузнецам сохранить традиционное культурное наследие республики.

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