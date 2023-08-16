Адвокат Славы раскрыла отсутствие официальной работы у хирурга Хайдарова

Адвокат Славы Сенина заявила, что хирург Хайдаров официально нигде не работает

Адвокат российской певицы Славы Елена Сенина раскрыла отсутствие официальной работы у хирурга Тимура Хайдарова. Соответствующее заявление появилось на сайте KP.RU.

Юрист рассказала, что получила ответы на запросы о предоставлении медицинских документов из клиник, в которых звездный врач оперировал пациенток. По ее словам, в письмах от учреждений указано, что в архивах нет никакой информации о деятельности хирурга. «Хайдаров, который якобы управляет клиниками, официально нигде не значится», — заявила Сенина.

При этом собеседница издания отметила, что все доказательства, в частности, фото, видео, переписки и банковские выписки о проведении операций в клиниках присутствуют. «Сейчас позиция представителей Хайдарова и лично Тимура выглядит крайне странной: теперь они все отрицают и не дают никаких объяснений пациентам, которые заплатили большие деньги. Данная ситуация будет рассмотрена нами в контексте наличия признаков мошенничества с соответствующим обращением в правоохранительные органы», — заключила адвокат.

22 июля Слава впервые публично рассказала о неудачной пластической операции на груди, которую ей сделал звездный хирург. Помимо этого, она продемонстрировала большие шрамы на теле.