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03:56, 16 августа 2023Силовые структуры

Двух австралийцев обвинили в создании оружия на 3D-принтере

9News: двум австралийцам предъявили обвинение в создании оружия на 3D-принтере

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Двое граждан из штата Западная Австралия напечатали пистолеты на 3D-принтере. Правоохранительные органы предъявили им обвинение в незаконном изготовлении и распространении оружия, сообщил телеканал 9News.

Помимо четырех единиц оружия, в ходе обысков полиция изъяла у мужчин несколько деталей, чертежи и 3D-принтер.

«Сейчас проблема для нас в том, что это (оружие — прим. «Ленты.ру») может быть сделано в домашних условиях, и мы обеспокоены тем, что новая тенденция усиливается», — приводит СМИ слова заместителя комиссара Кайли Уайтли. Аналогичные обвинения за изготовление винтовки в июне 2022 года предъявили 18-летнему австралийцу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 165 подпольных оружейников в 44 российских регионах. У фигурантов нашли оружие как отечественного, так и иностранного производства.

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    Александра Синицына
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