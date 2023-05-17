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10:03, 17 мая 2023Силовые структуры

ФСБ задержала 165 подпольных оружейников в 44 российских регионах

ФСБ изъяла 400 единиц оружия у 165 подпольных оружейников в 44 российских регионах

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 165 подпольных оружейников в 44 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

У них изъяли почти 400 единиц оружия. Сотрудники спецслужбы вместе с росгвардейцами и полицейскими пресекли деятельность 40 нелегальных мастерских, в которых модернизировалось оружие и производились боеприпасы.

Отмечается, что у фигурантов нашли оружие как отечественного, так и иностранного производства.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ выявили 93 подпольных оружейника в 38 регионах и изъяли 250 единиц оружия.

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Елизавета Новикова
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