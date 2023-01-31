ФСБ выявила 93 подпольных оружейника в 38 российских регионах

Сотрудники ФСБ выявили 93 подпольных оружейника в 38 регионах и изъяли 250 единиц оружия

Сотрудники ФСБ выявили 93 подпольных оружейника в 38 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность граждан, которые восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а затем сбывали.

Кроме того, было изъято 253 единицы оружия. В результате деятельность 38 подпольных мастерских была прекращена.

Ранее стало известно, что в Ростовской области сотрудники ФСБ выявили хищение денежных средств при реализации госконтрактов на изготовление составной части тактических ракет, ущерб оценивается в 63 миллиона рублей.