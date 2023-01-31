Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:13, 31 января 2023Силовые структуры

ФСБ выявила 93 подпольных оружейника в 38 российских регионах

Сотрудники ФСБ выявили 93 подпольных оружейника в 38 регионах и изъяли 250 единиц оружия

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ выявили 93 подпольных оружейника в 38 российских регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, ФСБ совместно с МВД и Росгвардией пресекла деятельность граждан, которые восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия в подпольных мастерских, а затем сбывали.

Кроме того, было изъято 253 единицы оружия. В результате деятельность 38 подпольных мастерских была прекращена.

Ранее стало известно, что в Ростовской области сотрудники ФСБ выявили хищение денежных средств при реализации госконтрактов на изготовление составной части тактических ракет, ущерб оценивается в 63 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
США допустили применение ядерного оружия ради Южной Кореи
Министр обороны Южной Кореи ушел от ответа на вопрос о военной помощи Украине
Строительству дорог в России предрекли проблемы
Риелтор описал ситуацию с ценами на недвижимость в Москве
Защита потребовала освободить футболиста Алвеса из-под стражи
Умерла звезда сериала «Лаверн и Ширли» Синди Уильямс
Россиянка из ревности сдала мужа полиции с коллекцией оружия и «Майн кампф»
В российском городе из окна девятого этажа выпал раздетый пятиклассник
Россияне сократили платеж коллекторам до минимума
Росгвардейцы нашли дом сторонника ВСУ с гранатами в Запорожской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.