Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:31, 16 августа 2023Экономика

Крупнейший экспортер нефти проиграл России в борьбе за азиатский рынок

JODI: Саудовская Аравия сократила экспорт нефти до минимума с сентября 2021 года

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Крупнейший экспортер нефти — Саудовская Аравия — в июне сократил поставки нефти за рубеж до минимума с сентября 2021 года, пишет Reuters со ссылкой на организацию «Совместная инициатива в отношении данных» (JODI). Их объем падает третий месяц подряд.

За первый месяц лета страна продавала за рубеж в среднем 6,8 миллиона баррелей в сутки, что на 1,8 процента ниже майского показателя. Добыча нефти в июне изменилась мало, а запасы сырья выросли на 1,45 миллиона баррелей, до 149,7 миллиона баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на 26 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,35 миллиона баррелей.

Как объясняет издание, дело в том, что крупные азиатские покупатели отдают предпочтение более дешевой российской нефти. В частности, индийский и китайский импорт российского сырья в июне достиг рекордно высокого уровня. Нефтеперерабатывающие заводы КНР продолжают скупать российский сорт ВСТО, несмотря на некоторое подорожание.

Как писал ТАСС, в августе Саудовская Аравия объявила о продлении сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на сентябрь, добавив, что мера может быть продлена снова, а объемы сокращения — увеличены. В связи с этим решением королевство повысило сентябрьские цены на большинство сортов своей нефти для азиатских покупателей.

Что думаешь? Оцени!
    Софья Ермакова
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Брянской области заявил о новой попытке прорыва украинской ДРГ

    Банкоматы стали по ошибке раздавать деньги бесплатно

    «Локомотив» отреагировал на дисквалификацию Дзюбы

    Муж Блиновской высказался о финансовом положении после ареста счетов

    Хирург Беллы Хадид отказал Виктории Боне в пластике

    Минобороны заключило контракт на поставку колесных гаубиц в войска

    Отбывавший срок за взятки генерал ФСО Лопырев умер в больнице

    Крупнейший экспортер нефти проиграл России в борьбе за азиатский рынок

    Стало известно о дружбе семьи знаменитого советского разведчика и Рокфеллера

    Страны Европы предупредили об усилении жары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости