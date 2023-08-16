Крупнейший экспортер нефти проиграл России в борьбе за азиатский рынок

JODI: Саудовская Аравия сократила экспорт нефти до минимума с сентября 2021 года

Крупнейший экспортер нефти — Саудовская Аравия — в июне сократил поставки нефти за рубеж до минимума с сентября 2021 года, пишет Reuters со ссылкой на организацию «Совместная инициатива в отношении данных» (JODI). Их объем падает третий месяц подряд.

За первый месяц лета страна продавала за рубеж в среднем 6,8 миллиона баррелей в сутки, что на 1,8 процента ниже майского показателя. Добыча нефти в июне изменилась мало, а запасы сырья выросли на 1,45 миллиона баррелей, до 149,7 миллиона баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на 26 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,35 миллиона баррелей.

Как объясняет издание, дело в том, что крупные азиатские покупатели отдают предпочтение более дешевой российской нефти. В частности, индийский и китайский импорт российского сырья в июне достиг рекордно высокого уровня. Нефтеперерабатывающие заводы КНР продолжают скупать российский сорт ВСТО, несмотря на некоторое подорожание.

Как писал ТАСС, в августе Саудовская Аравия объявила о продлении сокращения добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки на сентябрь, добавив, что мера может быть продлена снова, а объемы сокращения — увеличены. В связи с этим решением королевство повысило сентябрьские цены на большинство сортов своей нефти для азиатских покупателей.