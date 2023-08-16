Один из крупнейших производителей семян резко повысит цены в России

«Дочка» крупного производителя семян Syngenta в России поднимает цены на 12 %

Российская дочерняя компания одного из мировых лидеров по производству семян, Syngenta, решила резко повысить цены на свою продукцию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Индексация пройдет в два этапа: с 1 сентября 2023 года стоимость вырастет на 12 процентов, а с 1 января 2024 года — еще на 10 процентов. В компании считают, что поэтапное повышение является менее болезненным для сельхозпроизводителей.

Компания объясняет такой шаг резким ослаблением рубля, из-за чего российский бизнес Syngenta значительно обесценился и теперь есть серьезные риски для его дальнейшего ведения. Производитель вынужден «увеличить прайс-лист на продукцию, чтобы частично компенсировать сложившийся с декабря прошлого года негативный валютный финансовый эффект», передает агентству слова компании источник.

В то же время собеседник считает, что такое объяснение выглядит надуманным на фоне попыток Syngenta позиционировать себя как компанию из дружественного для России Китая. Он добавил, что такой повод, скорее всего, нужен для формального оправдания ухода компании с российского рынка и похож на «ответные меры в противостоянии с правительством и Минсельхозом по поводу новых требований к локализации семян».

В феврале 2023 года Syngenta и две другие зарубежных компании разослали своим партнерам письма о приостановке поставок семян в Россию и о перспективе ухода с рынка. Syngenta начала сворачивать деятельность, но дезавуировала февральское заявление, сообщила первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на парламентских слушаниях в Госдуме в марте.