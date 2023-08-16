Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:32, 16 августа 2023Моя страна

В национальном парке Бурятии благоустроили новую экологическую тропу

В нацпарке «Тункинский» благоустроили экологическую тропу до озера Артемьева

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В национальном парке «Тункинский» в Бурятии благоустроили восьмикилометровую экологическую тропу, которая начинается на улице Константина Габанова в поселке Аршан и пролегает к озеру Артемьева. Об этом сообщает «Байкал Daily».

Отмечается, что с 11 по 13 августа новую тропу облагораживали волонтеры и сотрудники Ангарского электролизного химического комбината. Они заносили столбы навигации, стенды, скамейки и материал для туалетной кабинки, а также создавали входную группу, устанавливали знаки и информационные стенды.

Дорога находится на высоте 1776,5 метра над уровнем моря. Для того чтобы пройти по ней, потребуется от 9 до 12 часов. «Во время путешествия по экологической тропе можно понаблюдать за заповедными обитателями, услышать звуки природы, посетить горные реки с их хрустально чистыми водами, посмотреть на Тункинские гольцы и Койморские озера со смотровой площадки и посетить горное озеро Артемьева», — рассказали в нацпарке.

В мае в Волгограде создали первый туристический маршрут, адаптированный для пожилых людей. Протяженность экотропы составляет один километр, на ее прохождение у гостей парка в среднем уйдет 1-1,5 часа.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ ликвидировала четырех украинских диверсантов в ходе боя в Брянской области

    Стало известно об угрозе срыва перехода Захаряна в «Реал Сосьедад»

    Поймана совершившая 21 ограбление медведица-рецидивистка

    Аксенов рассказал о будущем крымских «ждунов» ВСУ

    В Нигере началась подготовка к военной интервенции

    Строительству загородных домов в России предрекли подорожание

    В Белоруссии собрались выпускать легкие гражданские самолеты вместе с Россией

    Дизайнер назвала россиянам визуально омолаживающую одежду

    Вдову Градского во второй раз ограбили в Подмосковье

    Последствия боя ФСБ с украинскими диверсантами попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости