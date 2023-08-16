Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму для ареста

CNN: Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста

Бывший президент США Дональд Трамп должен до 25 августа добровольно явится в тюрьму округа Фултон, штат Джорджия, где он будет формально арестован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление офиса шерифа округа.

«На данный момент, исходя из установок, полученных от офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит», — заявили в офисе шерифа.

По данным телеканала, обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста, которая включает в себя обыск, фотографию и снятие отпечатков пальцев.

В начале августа бывший американский лидер без явки в суд отказался признавать дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Ранее политик договорился с прокуратурой, что не станет присутствовать на заседании суда во Флориде, где должны зачитать новые инкриминируемые ему статьи.