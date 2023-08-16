Отбывавший срок за взятки генерал ФСО Лопырев умер в больнице от болезни

В Рязанской области умер бывший руководитель Службы охраны на Кавказе ФСО России генерал-лейтенант Геннадий Лопырев, отбывавший наказание в исправительной колонии №3 за взятки. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Лопыреву стало плохо и его экстренно перевели в Рязанскую областную больницу. Однако врачам не удалось его спасти, в ночь на 16 августа генерал скончался. Причина смерти не сообщается.

17 ноября 2017 года суд приговорил Лопырева к 10 годам заключения по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Установлено, что он брал деньги от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Всего Лопыревым было получено около 6,3 миллионов рублей.

Генерал не признал вину во взяточничестве. Суд не стал лишать его звания и госнаград.