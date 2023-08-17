Путин поручил ускорить перевод активов бизнеса в Россию

Путин поручил до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в юрисдикцию России

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября ускорить перевод активов бизнеса в российскую юрисдикцию, говорится в соответствующем документе, опубликованном на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Делать это предлагается за счет регистрации иностранных компаний в специальных административных районах в тех случаях, когда возможность смены их юрисдикции блокируется или не предусмотрена законодательством страны, в которой такая компания зарегистрирована. Ответственным за реализацию поручения назван премьер Михаил Мишустин.

Помимо этого, Путин поручил кабмину обеспечить возврат контроля над компаниями, осуществлявшегося через иностранные юридические лица и утраченного из-за недружественных действий других государств в отношении России и ее граждан. Для этого глава государства поручил разработать особый механизм. В частности, предлагается заменять принадлежащие россиянам акции холдингов, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, на акции российских компаний, входящих в такие холдинги.

Об этом российский президент говорил в июне 2023 года на пленарном заседании ПМЭФ. «Когда-то кто-то из одного офшора перевел в другой, из другого — в третий. Потом какие-то там появились квазисобственники, бенефициары — их тоже прикрыли какими-то офшорами. Честно говоря, иногда смотришь на все это — жалко становится тех, кто это сделал», — описывал ситуацию Путин.

В итоге, по его словам, речь идет о компаниях и предприятиях, работающих в России, на которых трудятся российские граждане, поэтому «для собственников такого бизнеса нужно предусмотреть понятное место в российском правовом поле».