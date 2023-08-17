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12:01, 17 августа 2023Среда обитания

Пожар на островах Испании вышел из-под контроля

Президент Клавихо: лесной пожар на Канарских островах вышел из-под контроля
СюжетЛесные пожары:

Фото: Borja Suarez / Reuters

Лесной пожар на Канарах в Испании вышел из-под контроля. Об этом сообщил президент Канарских островов Фернандо Клавихо, передает Aljazeera.

«Огонь вышел из-под контроля, сценарий не совсем позитивный», — заявил Клавихо. Он добавил, что сейчас основная цель экстренных служб — добиться, чтобы пожар перестал набирать силу. В тушении участвуют около 250 пожарных, а также 13 самолетов и вертолетов.

Пожар начался ночью 15 августа на острове Тенерифе после обрушившейся на Канары тепловой жары, которая высушила многие районы и увеличила риск возникновения возгораний. К настоящему моменту огонь охватил территорию в 1,8 тысячи гектаров. Жители деревень Аррате, Чивисайя, Медиа-Монтанья и Аджафона были эвакуированы утром 16 августа из-за густого дыма.

Ранее от лесных пожаров пострадали Гавайские острова. В результате был полностью уничтожен популярный среди туристов город Лахайна. Объект имел большое культурное значение, так как в XIX веке носил статус столицы королевства Гавайи.

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    Александра Качан
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