Россиянин бросил боевую гранату в дом знакомого после ссоры на свадьбе

На Ставрополье мужчина бросил гранату в дом знакомого после ссоры на свадьбе

В Ставропольском крае 26-летний мужчина бросил боевую гранату в дом 45-летнего жителя села Дербетовка после ссоры на свадьбе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что они были гостями на праздничном торжестве, но приятель помоложе стал высказывать старшему знакомому претензии из-за того, что тот якобы недостаточно радуется за молодоженов. Они поссорились, но конфликт быстро урегулировали.

Вернувшись домой, молодой человек решил все же отомстить знакомому. Он взял гранату и приехал к его дому. От взрыва брошенного боеприпаса выбило окна, были повреждены забор и кирпичная кладка строения. Однако сам хозяин не пострадал.

В настоящее время правоохранители разыскивают гранатометателя.