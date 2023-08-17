Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:04, 17 августа 2023Россия

В Москве начнут обучать будущих строителей по-новому

Обучение в строительных колледжах Москвы станет более практико-ориентированным

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Обучение в московских строительных колледжах станет более практико-ориентированным благодаря новым учебным программам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Одними из нововведений данных программ являются уменьшение срока обучения и увеличение числа практических занятий, что позволит студентам колледжей уже с первого курса начать знакомиться с организациями отрасли и будущей профессией не только в теории, но и на практике», — рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новую программу ввели на 19 направлениях подготовки в трех колледжах — в образовательном комплексе градостроительства «Столица», колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова и московском колледже архитектуры и градостроительства.

Из-за особенностей строительных объектов и их повышенной опасности для несовершеннолетних студентов предусмотрены альтернативные варианты прохождения практики — часть занятий будет проходить в специально оборудованных мастерских, лабораториях и на полигонах. Проводить уроки будут квалифицированные специалисты строительных компаний. Также для студентов организуют экскурсии и другие мероприятия на действующих строительных объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о смене дислокации важного вооружения ВСУ

    Стало известно о подготовке ВСУ танков Challenger для запорожского фронта

    Россиянин бросил боевую гранату в дом знакомого после ссоры на свадьбе

    Шестилетняя россиянка получила сильный отек в застрявшем в Турции самолете

    55-летняя звезда «Спасателей Малибу» показала фигуру в бикини

    Названа самая посещаемая соцсеть в России

    Экс-глава МИД Австрии объяснила желание Макрона попасть на саммит БРИКС

    Бывший премьер Украины назвал смысл ослабления юга Одесской области

    Россиянам назвали сроки остановки роста цен на дизель

    Кинг продал права на свой рассказ студентке из Узбекистана за один доллар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости