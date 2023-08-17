В Москве начнут обучать будущих строителей по-новому

Обучение в строительных колледжах Москвы станет более практико-ориентированным

Обучение в московских строительных колледжах станет более практико-ориентированным благодаря новым учебным программам. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Одними из нововведений данных программ являются уменьшение срока обучения и увеличение числа практических занятий, что позволит студентам колледжей уже с первого курса начать знакомиться с организациями отрасли и будущей профессией не только в теории, но и на практике», — рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Новую программу ввели на 19 направлениях подготовки в трех колледжах — в образовательном комплексе градостроительства «Столица», колледже современных технологий имени Героя Советского Союза М.Ф. Панова и московском колледже архитектуры и градостроительства.

Из-за особенностей строительных объектов и их повышенной опасности для несовершеннолетних студентов предусмотрены альтернативные варианты прохождения практики — часть занятий будет проходить в специально оборудованных мастерских, лабораториях и на полигонах. Проводить уроки будут квалифицированные специалисты строительных компаний. Также для студентов организуют экскурсии и другие мероприятия на действующих строительных объектах.