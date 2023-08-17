В Турции предостерегли США от отправки ВМС в Черное море для охраны сухогрузов

Аналитик Унал: Турция будет против сопровождения ВМС США сухогрузов из Украины

Отправка кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Черное море для сопровождения сухогрузов из Украины, будет безумием, и Турция выступит против подобного шага. Об этом «Ленте.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

По его словам, некоторые бывшие американские военные вынашивают идею организации «военно-морской флотилии», которая должна войти через Босфор и Дарданеллы в Черное море и начать сопровождать суда, перевозящие украинское зерно. Аналитик отметил, что сторонники подобного шага проводят параллели с сопровождением военными кораблями США гражданских судов в Персидском заливе в первые годы после Исламской революции в Иране.

«Но эти два случая нельзя сравнивать. В отношении Босфора и Дарданелл действует конвенция Монтре, и Турция будет придерживаться ее буквы и духа до последнего. Это было бы безумием с турецкой точки зрения», — подчеркнул Унал.

В конце июля адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис и бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе предложил использовать военные корабли НАТО для сопровождения судов с украинским зерном в Черном море после выхода России из зерновой сделки. По его словам, торговые суда можно было бы объединить в конвои из трех-пяти кораблей, каждый из которых сопровождала бы пара боевых кораблей с управляемыми ракетами.

Конвенция Монтре предусматривает ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе проливов в мирное время, которые обязаны соблюдать нечерноморские страны. В военное же время Турция имеет право закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для всех иностранных военных кораблей.