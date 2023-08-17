Молодожены придумали правило для свадьбы и возмутили сеть

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как пропустила свадьбу отца из-за одного придуманного им и невестой правила. Девушка рассказала, что ее не пригласили на торжество из-за возраста. Многие комментаторы возмутились таким решением молодоженов.

Автор поста написала, что была близка с отцом после развода с ее матерью. «Несколько лет назад он начал встречаться с Анной. Мы всегда с ней ладили, а недавно мой отец сделал ей предложение, я была счастлива, так как считала ее отличной мачехой», — сказала она.

Героиня истории отметила, что за несколько недель до свадьбы она была готова к мероприятию — купила платье, обувь и другие атрибуты. «Как выяснилось, Анна и мой отец решили устроить свадьбу "без детей" и не приглашать никого, кто младше 18 лет», — рассказала она. В день свадьбы, по ее словам, ей было 17 лет, но через два дня уже исполнялось 18. «Но Анна хотела быть верна правилу, и мне не разрешили присутствовать на свадьбе», — добавила автор публикации.

Девушка рассказала, что перестала общаться с отцом и его женой после запрета приходить на торжество. «Моя мать взяла меня в отпуск на мой день рождения, я опубликовала фото в соцсетях и написала, что наконец чувствую себя достаточно зрелой и рада, что мой отец и Анна не пригласили меня на свадьбу», — отметила она. В итоге, по словам девушки, она получила гневные сообщения от отца и его жены. «Они назвали меня незрелой эгоисткой», — заключила рассказчица.

В комментариях под постом многие пользователи возмутились, что мачеха автора, вероятно, намеренно придумала правило и не сделала исключение для падчерицы. Комментаторы отметили, что обычно молодожены просят гостей приходить без маленьких детей, чтобы они не бегали по залу и не мешали празднованию, а не отказывают в приглашении детям жениха или невесты.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что узнала о планах двоюродного брата сделать предложение девушке во время ее свадьбы. По словам автора поста, из-за этого она отказалась приглашать брата на праздник.