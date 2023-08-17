Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 17 августа 2023Интернет и СМИ

Молодожены придумали правило для свадьбы и возмутили сеть

Фото: James Bold / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как пропустила свадьбу отца из-за одного придуманного им и невестой правила. Девушка рассказала, что ее не пригласили на торжество из-за возраста. Многие комментаторы возмутились таким решением молодоженов.

Автор поста написала, что была близка с отцом после развода с ее матерью. «Несколько лет назад он начал встречаться с Анной. Мы всегда с ней ладили, а недавно мой отец сделал ей предложение, я была счастлива, так как считала ее отличной мачехой», — сказала она.

Героиня истории отметила, что за несколько недель до свадьбы она была готова к мероприятию — купила платье, обувь и другие атрибуты. «Как выяснилось, Анна и мой отец решили устроить свадьбу "без детей" и не приглашать никого, кто младше 18 лет», — рассказала она. В день свадьбы, по ее словам, ей было 17 лет, но через два дня уже исполнялось 18. «Но Анна хотела быть верна правилу, и мне не разрешили присутствовать на свадьбе», — добавила автор публикации.

Материалы по теме:
Свадьба Трампа была одной из самых роскошных в Америке. Как будущий президент США удивил размахом торжества весь мир?
Свадьба Трампа была одной из самых роскошных в Америке.Как будущий президент США удивил размахом торжества весь мир?
21 августа 2022
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу. Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
Байден оплатил внучке роскошную свадьбу.Что творилось на торжестве и почему его решили держать в секрете?
22 ноября 2022

Девушка рассказала, что перестала общаться с отцом и его женой после запрета приходить на торжество. «Моя мать взяла меня в отпуск на мой день рождения, я опубликовала фото в соцсетях и написала, что наконец чувствую себя достаточно зрелой и рада, что мой отец и Анна не пригласили меня на свадьбу», — отметила она. В итоге, по словам девушки, она получила гневные сообщения от отца и его жены. «Они назвали меня незрелой эгоисткой», — заключила рассказчица.

В комментариях под постом многие пользователи возмутились, что мачеха автора, вероятно, намеренно придумала правило и не сделала исключение для падчерицы. Комментаторы отметили, что обычно молодожены просят гостей приходить без маленьких детей, чтобы они не бегали по залу и не мешали празднованию, а не отказывают в приглашении детям жениха или невесты.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, что узнала о планах двоюродного брата сделать предложение девушке во время ее свадьбы. По словам автора поста, из-за этого она отказалась приглашать брата на праздник.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Американский офицер призвал Зеленского заморозить конфликт

    Турция арендовала ливийский порт на 99 лет

    На Западе назвали причины провала контрнаступления ВСУ

    Задержание двух планировавших подрыв станций связи людей попало на видео

    Молодожены придумали правило для свадьбы и возмутили сеть

    Доллар в России продолжил дешеветь

    Воевавший на стороне ВСУ южнокорейский наемник получил условный срок

    Изменивший имя в честь Путина американский боксер оценил отстранение россиян

    Стало известно о появлении наемников из Германии на купянском направлении

    Саркози заявил о нужде Европы в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости