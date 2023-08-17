Врач назвала единственный работающий способ убрать жир на животе

Врач Чиркова: чтобы убрать жир с живота, нужны дефицит калорий и здоровый сон

Чтобы убрать жир с живота, одних физических упражнений недостаточно, рассказала врач-терапевт Ольга Чиркова. Единственный работающий способ борьбы с отложениями жира в этой части тела она назвала в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, невозможно похудеть только в одном месте: жир уходит либо везде, либо не уходит вовсе. Чтобы сбросить вес, необходимо чередовать силовые и кардионагрузки, а также следить за питанием: отказаться от быстрых углеводов, трансжиров, солений, копченостей и алкоголя. Кроме того, продолжила Чиркова, необходимо есть достаточно овощей, фруктов, белковых продуктов и зернобобовых, а также создать небольшой дефицит калорий.

Кроме того, добавила терапевт, для уменьшения объема жира на животе нужен здоровый сон. «Тогда уменьшится выработка гормона голода — грелина. Стресс также способствует набору веса», — сказала она.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.