Командир «Ахмата» рассказал о расправе ВСУ над сдающимися в плен украинцами

Командир «Ахмата»: ВСУ «разносят» из артиллерии своих же сдающихся в плен бойцов

Украинская артиллерия расправляется со сдающимся в плен солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в Telegram.

По его словам, в плену было бы намного больше украинских военнослужащих, «если враг не разносил их с помощью артиллерии при сдаче». Украинская артиллерия открывает огонь по подразделениям ВСУ сразу, как замечает не согласованные с военным руководством действия бойцов, отметил Алаудинов.

«Ситуация специфическая по жестокости», — сказал командир «Ахмата». Несмотря на это, за последнее время в плен сдались девять украинских солдат из числа примкнувших к ВСУ добровольцев, подчеркнул он.

Ранее Алаудинов заявил, что украинские войска потеряли около трети переданной Западом военной техники. Большая часть не уничтоженных в ходе боев машин находятся на ремонте, добавил он. Помимо этого, по словам командира «Ахмата», ВСУ испытают недостаток в младших офицерах и формируют новые подразделения из остатков.