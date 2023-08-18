ЦБ опроверг предложение повысить импортные пошлины

ЦБ РФ опроверг сообщения о предложении Набиуллиной повысить импортные пошлины

16 августа газета «Ведомости» сообщила, что председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина на встрече президента Владимира Путина с членами правительства предлагала для охлаждения спроса на импорт подумать о повышении ввозных пошлин. Однако в ЦБ эту информацию опровергли.

В пресс-службе Центробанка заявили, что Банк России считает повышение импортных пошлин в целом проинфляционным фактором, так как оно увеличивает цены товаров для потребителей и компаний, приобретающих импортное оборудование, материалы и комплектующие.

«Повышение цен на импортные товары может повлечь и рост цен на товары-аналоги, которые производятся внутри страны», — говорится в сообщении, которое приводит РБК.

Информация о предложении Набиуллиной подумать о повышении ввозных пошлин встречается в текстах многих СМИ, более 10 изданий написали опровержение со ссылкой на ЦБ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»