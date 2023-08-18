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08:01, 18 августа 2023Интернет и СМИ

Мужчина сходил на первое свидание и столкнулся с неожиданной реакцией девушки

Фото: Julius Wiebe / Unsplash

Пользователь Reddit поделился историей о том, как сходил на первое свидание и столкнулся с неожиданной реакцией своей новой знакомой. Мужчина рассказал, что девушка внезапно назвала его полным и попросила покинуть ее дом.

Автор поста написал, что познакомился с беременной девушкой в приложении для знакомств. «Мы часами разговаривали по телефону, она несколько раз говорила мне, что с нетерпением ждет встречи, называла меня милым и смешным», — сказал он. Тогда мужчина решил порадовать свою новую знакомую, заказал еду и отправился к ней домой. «Я думал, что это будет хорошее первое свидание», — добавил он.

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Когда герой истории приехал к девушке, она забрала еду и поблагодарила его. При этом она отметила, что он выглядит на 10 лет старше и на 20 килограммов полнее, чем на фото профиля в приложении, и попросила его уйти. «Моей фотографии около года, и я поправился с тех пор на семь килограммов», — объяснил автор поста.

При этом рассказчик добавил, что девушка знала его вес, но на свидании подчеркнула, что в жизни он выглядит как «совершенно другой человек». В итоге он удалил свою учетную запись в приложении для знакомств, однако заметил, что та девушка уже успела заблокировать его аккаунт. «Если вы собираетесь на свидание, то вам нужно выглядеть лучше, чем на фото вашего профиля», — заключил он.

В комментариях под постом многие пользователи выразили уверенность в том, что девушка использовала автора поста, чтобы получить бесплатную еду. «Я бы забрал еду обратно», — написал один из комментаторов. Пользователи также назвали девушку мошенницей.

Ранее другой пользователь Reddit поделился историей о том, как сходил на свидание с новой знакомой и получил неожиданное предложение. Он рассказал, что на встрече девушка стала настаивать на том, чтобы он присоединился к сетевому бизнесу, в котором она работает.

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    Олег Давыдов
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