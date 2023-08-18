В российском регионе нашли останки древнего бобра, рыси и росомахи

В Чурапчинском районе Якутии нашли останки древнего бобра, рыси и росомахи

В Чурапчинском районе Якутии нашли останки древнего бобра, рыси, росомахи и других животных. Об этом сообщает портал «ЯСИА».

«Вот, например, бобра и рысь в средней Якутии никогда не находили, мы первые нашли. Вот имеются здесь еще такие обломки, о которых мы пока боимся говорить, но, похоже, здесь мы еще нашли антилопу, которая жила в теплом климате доледниковой эпохи», — рассказал научный работник Палеонтологического института имени А.А. Борисяка Российской академии наук (РАН) Александр Лавров. Он уточнил, что возраст находок может оказаться древнее, чем поздний плейстоцен.

Раскопки велись вдоль реки Хонду. В дальнейшем ученые планируют расширить поиски и попытаются найти место обитания древнего человека.

Ранее сообщалось, что у берегов полуострова Таймыр впервые обнаружили ископаемые остатки древней антилопы-сайги. По мнению специалистов, животное обитало в этих местах около 20 тысяч лет назад в самое холодное время верхнего плейстоцена.