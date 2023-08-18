Россиянам назвали неочевидный способ сократить затраты на тепло и свет

Эксперт Соколов: энергоэффективные технологии сократят траты на тепло и свет

Энергоэффективные технологии в доме помогут сократить жильцам траты на отопление, электричество и кондиционирование. Неочевидный способ сэкономить на потреблении ресурсов назвал россиянам эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Специалист рассказал, что современные технологии и материалы позволяют снизить потребление энергии и поддерживать в жилье комфортный микроклимат — так появляется возможность оплачивать только то количество ресурсов, которое действительно необходимо.

К средствам для повышения энергоэффективности зданий Соколов относит окна с двойным стеклопакетом и теплоизоляционными свойствами, двери с надежной коробкой и терморазрывом, энергоэффективные системы отопления и кондиционирования, такие как насосы тепла или геотермальные системы. Сократить потери тепла может также монтаж теплоизоляционных материалов на стены, полы и крышу, добавил специалист.

Кроме того, хорошо справляются с задачей повышения энергоэффективности системы вентиляции с рекуперацией тепла — они позволяют использовать тепло вытяжного воздуха для подогрева воздуха с улицы, очищая его от загрязнений и аллергенов.

Соколов считает, что отдельное внимание нужно уделить система отопления с возможностью автоматически регулировать температуру в помещении. «Она состоит из следующих устройств: датчики температуры собирают информацию о текущей температуре в помещении. Контроллер следит за работой котла и, ориентируясь на датчики, принимает решение об отключении или включении системы отопления для поддержания заданной температуры. Некоторыми контроллерами можно управлять удаленно с мобильного приложения», — рассказал специалист.

Эксперт также посоветовал выбирать энергоэффективную бытовую технику — холодильники, стиральные и посудомоечные машины класса А — чем больше на маркировке плюсов, тем выше энергоэффективность. По словам Соколова, встречаются товары с пометками А+, А++ и А+++.

