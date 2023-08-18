В России отреагировали на согласие США передать Украине европейские F-16

Сенатор Алексей Пушков назвал отправку F-16 на Украину символическим шагом

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на согласие США передать истребители F-16, принадлежащие Дании и Нидерландам, на Украину. Об этом он написал в своем Telegram.

По его мнению, отправка истребителей на Украину — политически значимый, но символический шаг. «США важно продемонстрировать свою упорную поддержку Украины, и передача нескольких военных самолетов через союзников, пусть даже в следующем году, призвано служить подтверждением», — пояснил он.

Ранее стало известно, что власти США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину после того, как украинские пилоты пройдут соответствующую подготовку по их эксплуатации.