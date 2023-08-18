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01:04, 18 августа 2023Россия

В России отреагировали на согласие США передать Украине европейские F-16

Сенатор Алексей Пушков назвал отправку F-16 на Украину символическим шагом
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на согласие США передать истребители F-16, принадлежащие Дании и Нидерландам, на Украину. Об этом он написал в своем Telegram.

По его мнению, отправка истребителей на Украину — политически значимый, но символический шаг. «США важно продемонстрировать свою упорную поддержку Украины, и передача нескольких военных самолетов через союзников, пусть даже в следующем году, призвано служить подтверждением», — пояснил он.

Ранее стало известно, что власти США одобрили поставки Данией и Нидерландами истребителей F-16 на Украину после того, как украинские пилоты пройдут соответствующую подготовку по их эксплуатации.

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    Марина Совина
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