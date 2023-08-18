МВД разъяснило данные об ограничении полномочий Интерпола в России

В МВД заявили об отсутствии изменений в работе Интерпола в России

Начало событий в новости Интерполу ограничили полномочия в России

Интерпол продолжает выполнять свои обязанности в России в полном объеме, существующий порядок проведения оперативно-служебной деятельности Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России не изменен. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации приказ МВД России от 31 марта 2023 года не меняет существующий порядок оперативно-разыскной работы Интерпола и взаимодействия НЦБ с Генеральным секретариатом организации, разъяснило эти данные ведомство.

Указано, что Россия продолжает вести полноценное взаимовыгодное сотрудничество по каналам Интерпола со всеми странами-членами Интерпола.

Сотрудники НЦБ в пределах своей компетенции проводят оперативно-разыскные мероприятия, участвуют в задержании граждан, находящихся в международном розыске Интерпола, сопровождают выдачу разыскиваемых и взаимодействуют с зарубежными правоохранительными органами в борьбе с преступностью, заключили в МВД.

Ранее 18 августа сообщалось, что МВД ограничило полномочия Интерпола в России в проведении оперативных мероприятий в стране.

Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, в составе которой 195 стран. Она координирует национальные правоохранительные органы в борьбе с преступностью.

Россия вступила в Интерпол в 1990 году. В структуре МВД с 1996 году действует Национальное центральное бюро Интерпола, занимающееся международным сотрудничеством.