Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:07, 18 августа 2023Силовые структуры

Интерполу ограничили полномочия в России

МВД ограничило полномочия Интерпола по оперативным мероприятиям в России

Фото: Stephane Mahe / Reuters

МВД выпустило приказ об ограничении полномочий Интерпола в России. Документ опубликован на портале правовой информации.

Из него следует, что бюро Интерпола будет ограничено в возможностях проведения оперативных мероприятий в стране. Фактически его сотрудники смогут лишь проводить опросы, наводить справки и осуществлять отождествление личности.

10 марта 2022 года Интерпол не стал исключать Россию, но заявил об изменении порядка рассмотрения ее запросов. Московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы — его запросы будут направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами организации.

Исключения России из Интерпола потребовала Украина в связи с началом специальной военной операции.

Интерпол — крупнейшая в мире международная полицейская организация, в составе которой 195 стран. Она координирует национальные правоохранительные органы в борьбе с преступностью.

Россия вступила в Интерпол в 1990 году. В структуре МВД с 1996 году действует Национальное центральное бюро Интерпола, занимающееся международным сотрудничеством.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    Шольц предупредил о возможных неудобных решениях по Украине

    Чиновник украл выделенные на ремонт набережной полмиллиона рублей

    Бывшего депутата Рады обвинили в пропаганде войны

    Концерт Анны Нетребко в Праге отменили по политическим причинам

    Названо главное препятствие для укрепления рубля

    Обстрелявший жилой дом украинский военный пойдет под суд

    Психолог назвала упражнения для обретения спокойствия

    В Запорожской области заявили о «перемалывании» элитных частей ВСУ

    В России оценили экономический эффект от использования ИИ

    Описано впечатление главного тренера «Фиорентины» от формы Кокорина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости