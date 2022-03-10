В Интерполе озвучили решение о дальнейшем членстве России в организации

Интерпол не станет исключать Россию, но изменит порядок рассмотрения ее запросов

Интерпол озвучил решение о дальнейшем членстве России в организации, передает ТАСС со ссылкой на заявление международной полицейской организации.

Сообщается, что исключать РФ из организации не станут, однако порядок рассмотрения ее запросов изменится. Московское бюро Интерпола не сможет напрямую запрашивать страны-участницы — его запросы будут направляться в Генеральный секретариат для проверки их соответствия с правилами организации.

Ранее министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что Украина потребовала исключить Россию из Интерпола. Тогда она подчеркнула, что Лондон поддерживает Киев и намерен содействовать международным усилиям для реализации этого предложения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на это жесткими санкциями.