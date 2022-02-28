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Украина потребовала исключить Россию из Интерпола

Глава МВД Британии Пател заявила, что Украина хочет приостановить членство РФ в Интерполе

Фото: Edgar Su / Reuters

Власти Украины на фоне проведения операции в Донбассе захотели приостановить членство России в Интерполе. Об этом сообщила глава британского МВД Прити Пател, подчеркнув, что Лондон поддерживает Киев. Слова министра приводит РИА Новости.

«Сегодня правительство Украины направило запрос с требованием приостановить членство России в Интерполе, и мы будем содействовать международным усилиям для этого», — уточнила она.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и примкнувшим к ним странам в связи с недружественными действиями Запада.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

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Варвара Кошечкина
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