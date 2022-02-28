Путин подписал указ об ответе на санкции Запада

Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и примкнувших к ним стран и международных организаций. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.

Уточняется, что указ принят из-за недружественных и противоречащих международному праву действий Запада, связанных с введением санкций в отношении российских граждан и юридических лиц.

В преамбуле говорится, что перечисленные в документе меры применяются для защиты национальных интересов России. Они соответствуют федеральным законам «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», а также закону «О безопасности».

Согласно указу, участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) должны продавать 80 процентов от валютных зачислений из-за границы, которые были получены с 1 января 2022 года. Также, как указано в документе, резиденты не смогут предоставлять в пользу нерезидентов иностранную валюту по договорам займа. А порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливать Центробанк.

«Резиденты теперь не смогут зачислять иностранную валют на свои счета, открытые в банках и организациях за рубежом, а также переводить деньги без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг», — гласит еще одна мера.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что Соединенные Штаты намерены ввести блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

26 февраля Минфин США заявил, что Вашингтон ввел санкции против президента России Владимира Путина, главы МИД Сергея Лаврова, а также ряда других членов Совбеза России.

